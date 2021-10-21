البدء في إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب الصرف الصحي بنجع سعيد بمدينة قنا

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تابع أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا بدأ أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة خطوط مياه الشرب والصرف الصحي، بشارع السكة، بنجع سعيد، ضمن مشروع التنمية الحضرية بمدينة قنا

بدء تجديد وإحلال خطوط مياة الشرب والصرف الصحى بقنا

وقال أنور أنه يجري البدء فى تنفيذ 16 مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة قنا، بمناطق المنشية وعزبة خليفة وعزبة سعيد والدقيني والحاكم العسكري والأمن المركزي والكنوز والزبيدي والحصواية وعزبة البوصة والنحال، ضمن مشروع التنمية الحضرية بمدينة قنا .

بدء تجديد وإحلال خطوط مياة الشرب والصرف الصحى بقنا

وجرى تكليف جميع رؤساء الأحياء بمدينة قنا بتذليل جميع المعوقات أمام منفذي تلك المشروعات لضمان الإنتهاء منها وفقاً للمخطط الزمني لهم .