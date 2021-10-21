الدوري الأوروبي .. باير ليفركوزن يتعادل مع ريال بيتيس

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

انتهت المباراة التي جمعت بين فريقي ريال بيتيس الإسباني وباير ليفركوزن الألماني اليوم الخميس على ملعب (بينيتو فيامارين) في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتقدم لأصحاب الأرض بورخا إيجليسياس في الدقيقة (75) من ركلة جزاء، وتعادل للضيوف روبرت أندريش في الدقيقة (82).

واحتدم صراع المجموعة السابعة بين فريقي ريال بيتيس وليفركوزن، فالفريق الألماني يتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن نظيره الإسباني.

ولعب كل فريق 3 مباريات انتصر في 2 وتعادل في واحدة (المباراة التي أُقيمت اليوم بينهما).

وحل سيلتك الاسكتلندي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط بعد انتصار واحد وهزيمتين، فيما تذيل فيرينكفاروسي المجري المجموعة من دون نقاط بعد أن مُني بثلاث هزائم متتالية.