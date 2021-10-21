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الشباب والرياضة: قافلة طبية لإعطاء الجرعة الأولى والثانية لفيروس كورونا ببنها

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الشباب والرياضة: قافلة طبية لإعطاء الجرعة الأولى والثانية لفيروس كورونا ببنها الشباب والرياضة: قافلة طبية لإعطاء الجرعة الأولى والثانية لفيروس كورونا ببنها

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وجه الدكتور محمود الصبروت وكيل وزارة الشباب والرياضه في القليوبية بضرورة التعاون والتنسيق بين مديرية الصحة ومراكز الشباب لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا في إطار مبادرة «معاً نطمئن.. سجل الآن» حيث استقبل مركز شباب طحله ببنها قافله طبيه «جرعه اولى وثانية» لتطعيم المواطنين لقاح كورونا بإشراف احمد يحيي مدير إدارة صحه بنها

ونظم مركز الشباب مجموعه من المتطوعين من شباب القريه «برلمان الشباب وشباب قريتنا جميله وشباب أبناء البلد» لتنظيم القافله بالمركز في حضور احمد سليمان رئيس الوحده المحليه بطحله والدكتور عماد رئيس الوحدة الصحيه بطحله ومجلس ادارة المركز لحث المواطنين على نشر المبادرة وأهميتها بالنسبه لصحه وسلامه المواطنين

وحث اعضاء مركز الشباب والمتطوعين المواطنين على التسجيل الإلكترونى على موقع وزارة الصحة، والتطعيم بلقاح كورونا، لزيادة المناعة المجتمعية والوقايه من

في السياق أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية عن توفير مراكز للقاح دون إنتظار الحصول على رساله بتحديد المكان والموعد‎ وناشدت المديرية في بيان لها المواطنين بسرعه التسجيل والتوجه للمراكز المحدده من أجل تلقي اللقاح بكل سهولة ويسر.

المصرى اليوم

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