بهدفي "السومة" .. الأهلي يواصل صحوته ويتخطى عقبة الطائي

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واصل فريق الأهلي الأول لكرة القدم صحوته محققًا فوزه الثاني على التوالي، وهذه المرة على حساب مضيفه الطائي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد في حائل ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذا الانتصار صعد الأهلي ثلاثة مراكز على لائحة الترتيب، حيث أصبح يملك 11 نقطة بالمركز الثامن في حين تجمد رصيد الطائي عند 7 نقاط بالمركز الثالث عشر.

وضع المحترف السوري عمر السومة الأهلي في المقدمة مبكرًا منذ الدقيقة السابعة حينما توغل الدولي المقدوني إزجان أليوسكي من الجهة اليسرى، وحول عرضية مميزة إلى السومة الذي لم يتوان عن إيداعها في الشباك.

ورفض البرازيلي لوكاس الفيس مدافع الطائي أن يدخل فريقه الاستراحة متأخرًا بهدف حينما ارتقى فوق الجميع لاستقبال كرة عرضية وصلته من محمد حرزان ليحولها قوية برأسه داخل الشباك عند الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

ومع مطلع الشوط الثاني بادر الأهلي للهجوم ليسجل هدف التقدم مجددًا عند الدقيقة 51 بعدما أرسل عبدالرحمن غريب تمريرة عرضية ارتقى لها هداف الفريق عمر السومة وحولها برأسه في المرمى على الرغم من محاولة الحارس البلغاري مارتن لوكوف بالتصدي لها.

حاول أصحاب الضيافة فيما تبقى من دقائق أن يعدلوا النتيجة التي ظلت على حالها حتى صافرة النهاية بانتصار ثانٍ لفريق الأهلي وخسارة خامسة لنظيره الطائي.

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