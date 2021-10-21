أهم مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقله .. جولة نارية

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يقدم المصري اليوم لزواره وعشاق الكرة السعودية إطلالة حول أهم مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة وذلك بعد مرور اليوم من الجولة التاسعة.

وتشهد الجولة عددًا من المباريات القوية فضلًا عن رغبة الأندية في تحسين وضعيتها بجدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

كان الباطن قد حقق فوزًا سهلًا على ضيفه الفيحاء بهدفين دون رد، فيما واصل الأهلي عودته إلى نغمة الانتصار بالتفوق على الطائي بهدفين مقابل هدف.

ويلعب الاتحاد ضد الشباب في أهم مباريات الدوري السعودي للجولة الثامنة، غدًا الجمعة عند الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

أحمد حجازي ديربي جدة - صورة أرشيفية

وستكون قناة ssc الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، كما يوفر المصري اليوم تغطية خاصة للقاء لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة.

للمزيد: تردد قناة SSC.. القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي.. فيديو

فيما سيلعب الفيصلي مع التعاون عند الساعة الخامسة ويستضيف ضمك منافسه الحزم عند الساعة 5:20 على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

ويقام لقاءان يوم الأحد، حيث يعود الهلال المُنتشي بتأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا إلى مواجهة الرائد الذي يقدم مستويات جيدة في القترة الأخيرة، وذلك عند الساعة السابعة مساءً، ويسبقه لقاء أبها مع الفتح.

وتختتم أهم مباريات الدوري السعودي يوم الأحد عند الساعة الخامسة مساء بلقاء النصر ضد الاتفاق وستكون القنوات الناقلة هي ssc7 مع وجود فقرات فنية مميزة تضم نجوم الكرة السعودية بالإضافة إلى تغطية المصري اليوم اللحظية.