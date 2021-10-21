«الرعاية الصحية» بالأقصر : إجراء جراحات الوجه و الفكين في إسنا

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أعلنت الرعاية الصحية بالاقصر، نجاح فريق جراحات التجميل وجراحات الوجه والفكين، في إجراء عملية جراحية لشاب يعانى من كسور متعددة بعظام الوجنة اليمنى والجانب الوحشى لجدار العين اليمنى وأسفل محجر العين اليمنى، بواسطة شرائح ومسامير طبية دقيقة مخصصة لمثل تلك الجراحة المعقدة.

ووفقا للرعاية الصحية، أجريت الجراحة تحت إشراف، كل من: دكتور أسامة البنا، استشارى جراحات التجميل والوجه والفكين، دكتور محمود منصور أخصائى جراحات التجميل والوجه والفكين. دكتور مصطفى شحاتة، أخصائى جراحات التجميل والوجه والفكين، دكتور فاروق كمال الدين عبدالعزيز، استشاري التخدير بمستشفى طيبة التخصصي، دكتور محمد أحمد زكي، أخصائي التخدير، بمستشفى طيبة التخصصي.

كما تمت الجراحة بمشاركة متميزة من فريق التمريض: رانيا منصور، أحمد متولي، وتجرى عمليات الوجه والفكين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وبنسبة مساهمة 300 جنيه فقط يسددها منتفعي التأمين الصحي الشامل.