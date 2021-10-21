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الفوج الأول لبعثة الكاراتيه تطير إلى المجر للمشاركة في بطولة البحر المتوسط

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الفوج الأول لبعثة الكاراتيه تطير إلى المجر للمشاركة في بطولة البحر المتوسط الفوج الأول لبعثة الكاراتيه تطير إلى المجر للمشاركة في بطولة البحر المتوسط

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غادر الفوج الأول من بعثة منتخبنا الوطني للكاراتيه مطار القاهرة الدولي متجها إلى المجر للمشاركة في بطولة البحر المتوسط للكبار والشباب والناشئين خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري.

يرأس البعثة العميد وليد الهلالي عضو مجلس إدارة الاتحاد حيث يمثل منتخبنا الوطني في البطولة 71 لاعبا ولاعبة.

أكد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد أن جميع اللاعبين جاهزين لخوض غمار تلك البطولة والتي دائما ما تشهد منافسات مثيرة بين جميع المتنافسين مشيرا إلى أنه على ثقة كاملة في إمكانية العودة بأكبر عدد من الميداليات.

أضاف أن بطولة البحر المتوسط من البطولات الدولية الكبرى والتي دائما ما تحظى بمنافسة شرسة بين الجميع ومع ذلك فإن جميع النجوم قادرين على العودة بأفضل النتائج.

المصرى اليوم

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