أخبار عاجلة

جمال الغندور: ضربة جزاء الأهلي أمام الإسماعيلي صحيحة.. وديانج لا يستحق الطرد المباشر -
محمد يوسف: الأهلي قدم مباراة كبيرة.. والإسماعيلي افتقد الهوية -
حمادة أنور: الفرق بين الأهلي والزمالك الاستقرار الإداري -
حمادة أنور يتغزل في أداء تاو وميكيسوني -
«إسرائيل ستدفع الثمن».. أبو الغيط يكشف حقيقة تصريحاته حول سد النهضة -
أبو الغيط يشيد بـ محمد صلاح: «يصنع دعاية لمصر تتجاوز الـ100 مليار دولار» -
بينهم سفير السودان لدى أمريكا.. البرهان يعفي 6 دبلوماسيين من مناصبهم -
مصادر: استمرار إغلاق المحطات المخالفة للاشتراطات البلدية.. والهدف التطوير -
"الأرصاد" يُنبِّه مكة وعسير والباحة: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية -
مستشار قانوني: لا يحق للرجل منع زوجته من قيادة السيارة.. ويحق لها الطعن في هذه الحالة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

بوتين يحذر من أزمة غذاء عالمية

Print
بوتين يحذر من أزمة غذاء عالمية بوتين يحذر من أزمة غذاء عالمية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من تفاقم أزمة الغذاء العالمية متوقعاً أن تزداد سوءاً خلال الأعوام القادمة

وقال بوتين في ختام أعمال منتدى فالداي الدولي، اليوم الخميس: «في عدد من الدول وحتى في مناطق بأكملها، تظهر أزمة غذائية بشكل دوري، ولكن هناك كل الأسباب للاعتقاد، بأن هذه الأزمة ستزداد سوءا في المستقبل القريب».

وأشار بوتين إلى أن التشوهات المناخية واضحة لدرجة، أنه حتى الناس العاديين غير قادرين على التخلص منها.

وتابع: «إن التشوهات المناخية والتدهور البيئي واضحان لدرجة، أنه حتى أكثر الناس العاديين إهمالا غير قادرين على تجاهلها».

وفي سياق أخر قال الرئيس الروسي: «منظمة الأمم المتحدة هي أهم مؤسسة دولية، وتظل قيمة دائمة للجميع، على الأقل في الوقت الراهن. أعتقد أن الأمم المتحدة في العالم المضطرب الحالي هي التي تحمل النزعة المحافظة على العلاقات الدولية، وهو أمر ضروري للغاية لتطبيع الوضع».

ووفقا لبوتين، فإن الأمم المتحدة تتعرض لانتقادات كثيرة، ويقولون إنها لا تستطيع التكيف بسرعة مع التغيرات السريعة- «هذا أمر عادل جزئيا، بالطبع».

وأضاف بوتين: «قد لا يكون هذا خطأ المنظمة نفسها فحسب، بل هو في المقام الأول خطأ أعضائها»، مشيرا إلى أنه «واجبنا هو الحفاظ على هذا الصرح، بالطبع من خلال إصلاح المنظمة«.

هذا وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الـ31 من مارس الماضي، أن الرأسمالية الجامحة، أمر غير مقبول من شأنه أن يؤدي إلى تدمير المجتمع والدولة والأعمال.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جمال الغندور: ضربة جزاء الأهلي أمام الإسماعيلي صحيحة.. وديانج لا يستحق الطرد المباشر

جمال الغندور: ضربة جزاء الأهلي أمام الإسماعيلي صحيحة.. وديانج لا يستحق الطرد المباشر

محمد يوسف: الأهلي قدم مباراة كبيرة.. والإسماعيلي افتقد الهوية

محمد يوسف: الأهلي قدم مباراة كبيرة.. والإسماعيلي افتقد الهوية

حمادة أنور: الفرق بين الأهلي والزمالك الاستقرار الإداري

حمادة أنور: الفرق بين الأهلي والزمالك الاستقرار الإداري

حمادة أنور يتغزل في أداء تاو وميكيسوني

حمادة أنور يتغزل في أداء تاو وميكيسوني