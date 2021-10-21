بوتين يحذر من أزمة غذاء عالمية

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حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من تفاقم أزمة الغذاء العالمية متوقعاً أن تزداد سوءاً خلال الأعوام القادمة

وقال بوتين في ختام أعمال منتدى فالداي الدولي، اليوم الخميس: «في عدد من الدول وحتى في مناطق بأكملها، تظهر أزمة غذائية بشكل دوري، ولكن هناك كل الأسباب للاعتقاد، بأن هذه الأزمة ستزداد سوءا في المستقبل القريب».

وأشار بوتين إلى أن التشوهات المناخية واضحة لدرجة، أنه حتى الناس العاديين غير قادرين على التخلص منها.

وتابع: «إن التشوهات المناخية والتدهور البيئي واضحان لدرجة، أنه حتى أكثر الناس العاديين إهمالا غير قادرين على تجاهلها».

وفي سياق أخر قال الرئيس الروسي: «منظمة الأمم المتحدة هي أهم مؤسسة دولية، وتظل قيمة دائمة للجميع، على الأقل في الوقت الراهن. أعتقد أن الأمم المتحدة في العالم المضطرب الحالي هي التي تحمل النزعة المحافظة على العلاقات الدولية، وهو أمر ضروري للغاية لتطبيع الوضع».

ووفقا لبوتين، فإن الأمم المتحدة تتعرض لانتقادات كثيرة، ويقولون إنها لا تستطيع التكيف بسرعة مع التغيرات السريعة- «هذا أمر عادل جزئيا، بالطبع».

وأضاف بوتين: «قد لا يكون هذا خطأ المنظمة نفسها فحسب، بل هو في المقام الأول خطأ أعضائها»، مشيرا إلى أنه «واجبنا هو الحفاظ على هذا الصرح، بالطبع من خلال إصلاح المنظمة«.

هذا وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الـ31 من مارس الماضي، أن الرأسمالية الجامحة، أمر غير مقبول من شأنه أن يؤدي إلى تدمير المجتمع والدولة والأعمال.