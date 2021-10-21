افتتاح المؤتمر السنوى لقسم النساء والتوليد بطب عين شمس

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افتتحت د شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس ود.أسامة منصور وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث ود .أيمن أبوالنور رئيس قسم النساء والتوليد بالكلية ورئيس المؤتمر، المؤتمر السنوى الرابع والعشرون لقسم النساء والتوليد بطب عين شمس.

المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، د عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، د أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، د أشرف عمر عميد كلية الطب جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعية.

يتناول المؤتمر على مدار يومي ٢١،٢٠ اكتوبر ٢٠٢١ أحدث الأبحاث والدراسات المتقدمة والخبرات الطبية المتنوعة في كل مجالات طب النساء والتوليد والموجات الصوتية- أحدث تقنيات الحقن المجهري- العقم وعلاجه- أورام النساء وجراحاتها- التعامل مع الأطفال المبتسرين، أمراض النساء وجراحاتها- جراحات المناظير المهبلية المتقدمة. ويتميز المؤتمر هذا العام بحضور ١٩ خبيرا أجنبيا من مختلف الدول ومائة وخمسين من المتحدثين ورؤساء الجلسات من مختلف الجامعات المصرية ويحضر فاعليات المؤتمر أكثر من 2000 طبيب من مصر والعديد من الدول العربية.

جدير بالذكر أن يتميز المؤتمر بحصوله على من الأكاديمية الأوروبية للتعليم الطبي المستمر، ويدعم المؤتمر أكثر من خمسين من شركات الأدوية العالمية والمحلية وشركات الأجهزة الطبية والمعامل الطبية.