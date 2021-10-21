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"الأمن البيئي" تضبط مخالفين يبيعون حطبًا محليًّا في الرياض

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"الأمن البيئي" تضبط مخالفين يبيعون حطبًا محليًّا في الرياض "الأمن البيئي" تضبط مخالفين يبيعون حطبًا محليًّا في الرياض
تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقّهم وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصّة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي خلال حملة نفذتها على أسواق بيع الحطب في مدينة الرياض، "14" مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم أكثر من 430 مترًا مكعّبًا من الحطب المحلي المعروض للبيع.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وبيّن المتحدث الرسمي أن عقوبة بيع الحطب المحلي غرامة تصل إلى "16" ألف ريال لكل متر مكعب، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم "911" بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و"999" و"996" في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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