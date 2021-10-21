كيليني ينتقد رحيل رونالدو «المُتأخر» إلى مانشستر يونايتد

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اعترف جورجيو كيليني، نجم دفاع فريق يوفنتوس الإيطالي، أن «البيانكونيري» دفع ثمن صدمة السماح برحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو غاليًا، مؤكدًا المدافع المخضرم أن عملاق الدوري الإيطالي سيكونون في وضع أفضل لو تركهم رونالدو في وقت مُبكر من فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح كيليني أن رحيل كريستيانو رونالدو المفاجئ ترك يوفنتوس أمام القليل من الوقت للاستعداد للحياة بدون النجم البرتغالي. على الرغم من تحصيل رسوم أولية قدرها 15 مليون يورو مقابل السماح لكريستيانو رونالدو بالمغادرة إلى مانشستر يونايتد، يعترف كيليني بأن يوفنتوس دفع الثمن بسبب ضيق الوقت وعدم التعاقد مع لاعب بديل.

وفي تصريحات لشبكة «DAZN»، تحدث كيليني قائلاً: «رونالدو غادر في 28 أغسطس، كان من الأفضل لنا أن يرحل في وقت سابق. لقد تعرضنا لصدمة، وخسرنا بعض النقاط، إذا غادر في وقت مبكر قليلًا، لحصلنا على الوقت للاستعداد بشكل أفضل».

وشدد كيليني أيضًا على أنه من المستحيل الاحتفاظ بكريستيانو رونالدو في تورينو بعد أن قرر الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات أنه يريد تحديًا جديدًا. يشعر الفائز بلقب يورو 2020 أن زميله السابق في الفريق يثبت الآن قيمته في مانشستر يونايتد.

بعد بداية كارثية لموسمهم، يتعافى يوفنتوس الآن ببطء تحت قيادة لماسيميليانو أليجري. فاز البيانكونيري الآن بستة مباريات متتالية في جميع المسابقات. ومع ذلك، ما زالوا يقبعون في المركز السابع في جدول الدوري الإيطالي.