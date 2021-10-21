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«الخدمات البيطرية»: علاج أكثر من 191 ألف رأس ماشية و122 ألف طائر بالمحافظات

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«الخدمات البيطرية»: علاج أكثر من 191 ألف رأس ماشية و122 ألف طائر بالمحافظات «الخدمات البيطرية»: علاج أكثر من 191 ألف رأس ماشية و122 ألف طائر بالمحافظات

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تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم علاجه ضمن نشاط القوافل البيطرية العلاجية المجانية من بداية العام حتى تاريخه، موضحًا أنه تم علاج 191 ألف 856 راس من مختلف أنواع الحيوانات وتم تقديم المشورة والعلاج لعدد من الطيور وبلغ عددها 122 ألف 897 طائر.

وقال «القصير»، إنَّ الاهتمام بالقوافل البيطرية يسهم في تنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج من اللحوم الحمراء والألبان وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطنين كما يسهم في رفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.

وأضاف وزير الزراعة، أنَّ القوافل البيطرية العلاجية هي نتاج تضافر جهود عدة جهات في الوزارة وتعاون مع أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتقديم الخدمة البيطرية المجانية لصغار المُربيين في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا.

المصرى اليوم

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