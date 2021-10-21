انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض استعدادا لزراعة المحاصيل الشتوية بالشرقية

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أعلن المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إنطلاق فعاليات الحملة القومية لمكافحة القوارض بمراكز ومدن المحافظة ،حفاظاً على إنتاجية المحاصيل الشتوية وتنفيذاً لسياسة وزارة الزراعة لمكافحة القوارض،والحد من أضرارها على المحاصيل الزراعية ،ولتقليل الفاقد مما تسببه من أضرار صحية واقتصادية، حيث تمثل القوارض خطورة على المحاصيل الزراعية وحدائق الفاكهة والخضر، ومخازن الغلال والشون ومزارع الإنتاج الحيواني والمنشآت العامة والمصانع، بسبب قدرتها على التكاثر السريع.

أوضح وكيل وزارة الزراعة أن الحملة انطلقت من الجمعيات الزراعية«ميت زافر، مشتول القاضي، كفر الحمام» بمركز الزقازيق، وتستأنف أعمالها بباقي مراكز ومدن وقرى المحافظة تباعا، لافتا إلى أنه تم التنبيه على مديري الجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة بتجهيز كافة المستلزمات الخاصة بالحملة، ليتم وضعها في بؤر الإصابة وجسور الترع والمصارف وتجميعات النخيل والهيش والمقابر، بعيداً عن الكتل السكنية، مشيراً إلى أنه تم توفير ماسكات للوجه وقفازات وأدوات النظافة الشخصية للعمال.

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تنفيذ أعمال الحملة القومية لمكافحة القوارض لوقاية المحاصيل الزراعية الشتوية والحفاظ على البيئة وصحة الإنسان، مشدداً على ضرورة الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة أوجه الدعم لهم وذلك بالتعاون بين الجهات المعنية، لتوفير المبيدات اللازمة لتحسين خصوبة الأرض مع تكثيف الحملات الإرشادية لزيادة إنتاجية المحصول، وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الفيروسات المعدية أثناء تنفيذ الحملة.