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إقبال سياحي متزايد لزيارة المقاصد السياحية والأثرية بالأقصر (صور)

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إقبال سياحي متزايد لزيارة المقاصد السياحية والأثرية بالأقصر (صور) إقبال سياحي متزايد لزيارة المقاصد السياحية والأثرية بالأقصر (صور)

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شهدت المقاصد الأثرية والسياحية، في مدينة الأقصر، اليوم الخميس، إقبالا متزايد من الافواج السياحية، عبر وصول رحلات «اليوم الواحد»، وكذلك الرحلات المباشرة من عدد الأسواق العالمية، واستمرت المدينة بمناطقها الاثرية، في استقبال زائريها من جنسيات مختلفة، من البرازيل وأمريكا وألمانيا وفرنسا وبيلاروسيا وأوكرانيا وروسيا، وإسبانيا والبرتغال، والذين أعربوا عن شدة إعجابهم بما شاهدوه من عظمة الحضارة المصرية العريقة، ودقة تطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية في الفنادق والمواقع الأثرية والمتاحف مما دفعهم للشعور بالراحة والأمان والاستمتاع بالإجازة. والحرص على التقاط الصور التذكارية داخل المناطق الأثرية.

إقبال سياحى فى الاقصر
إقبال سياحى فى الاقصر

وشهدت صالة الأعمدة بمعابد الكرنك زحاما كبيرا من السياح والتسابق على التقاط الصور التذكارية بجوار الأعمدة التي تم اعادة ترميمها واظهار ألوانها الأصلية بجانب التواجد امام البحيرة المقدسة والطواف حول الجعران المقدس لتحقيق الأمنيات وجلب السعادة لهم بجانب التقاط الصور التذكارية امام تمثالى ممنون ومعبدالدير البحرى.

إقبال سياحى فى الاقصر
إقبال سياحى فى الاقصر

ومن جانبه، قال الخبير السياحى محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إن هذه الفترة، مع بداية الموسم السباحى الجديد، تشهد اقبالا جيدا من السياح الوافدين لزيارة مدن البحر الاحمر، والقدوم لزيارة المقاصد الاثرية المختلفة عن طريق رحلات اليوم الواحد، بجانب وصول رحلات من اسبانيا وأمريكا ورومانيا، مباشرة للاقصر، مما ساعد في عمل حراك في البيع والشراء للمحال التجارية والبازارات لبيع منتجاتها للسياح، موضحاً ان التدفقات السياحية القادمة سيكون لها مردود كبير في الفترة المقبلة لإنعاش الموسم السياحى، وزيادة التدفقات من مختلف الاسواق للمساهمة في تنشيط السياحة ومشاهدة المشروعات السياحية والأثرية العملاقة التي تم افتتاحها خلال الأشهر الماضية، مؤكدا ان هذه التدفقات ستساعد على إنجاح الموسم السباحى الجديد.

المصرى اليوم

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