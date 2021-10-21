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محافظ الإسماعيلية يلتقي بأهالي قرى مركز ومدينة فايد لبحث مشاكلهم

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محافظ الإسماعيلية يلتقي بأهالي قرى مركز ومدينة فايد لبحث مشاكلهم محافظ الإسماعيلية يلتقي بأهالي قرى مركز ومدينة فايد لبحث مشاكلهم

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محافظ الإسماعيلية يلتقي بأهالي قري مركز ومدينة فايد لبحث مشاكلهم
ويؤكد: نعمل علي انهاء كافة مشكلات المياه والصرف الصحي بالإسماعيلية

حرص اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بعد افتتاح محطة رفع صرف صحي المخاضة غرب التابعة لقرية ابوسلطان بمركز ومدينة فايد، على اللقاء مع أهالي عدد من قري مركز ومدينة فايد، للاستماع لهم وسماع شكواهم واحتياجاتهم من المرافق والخدمات. وذلك بحضور اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، والمهندسة مروه فوزي رئيس فرع الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ونواب الدائرة بمجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وعدد من كبار العوائل بالمنطقة.

وخلال اللقاء استمع المحافظ لشكوي أهالي قرية المخاضة غرب من ضعف مياه الشرب وانقطاعها في بعض الأحيان، وفى هذا الصدد وجه المحافظ بعمل لجنة من المختصين لبحث المشكلة والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

ومن جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة تعمل من أجل حل أي شكوي في هذا الشأن حاليا.

كما استمع المحافظ لشكوى أهالي قرية المخاضة شرق من الصرف الصحي بالمنطقة، وببحث المشكلة أوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بأن الشبكة تم الانتهاء منها بنسبة ١٠٠% ، وتبقى فقط ربطها مع الشبكة الرئيسية مع قرية السعدية شرق تمهيدا لربطها بقري الغرب، وان ما يعيق عملية الربط هو اعتراض بعض أهالي المنطقة، ومنع الشركة من اتمام أعمال الربط.

وأكد المحافظ على عمل لجنة من المختصين وبحث هذا الأمر، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وحل المشكلة في اسرع وقت ، وطبقا للقوانين المنظمة لهذه الأمور.

كما استمع المحافظ لعدد من المشكلات الفردية لأهالي المنطقة، ووجه بحلها عن طريق المختصين والجهات المعنية في أسرع وقت، مؤكدا أن خدمة المواطنين هو الهدف الأساسي لعمل كافة الأجهزة التنفيذية، بالإضافة إلى توفير حياة كريمة لهم.

وفى نهاية اللقاء أكد بشارة أن كافة مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية ، نعمل على حلها خلال الفترة القادمة، مضيفا أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية "حياة كريمة" ، والتي يتم العمل في مرحلتها الأولى بمركز ومدينة القنطرة شرق، ستساهم بشكل كبير في حل مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية.

المصرى اليوم

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