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رسميًا.. برشلونة يمدد عقد فاتي حتى 2027 ويحصنه بمليار يورو

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رسميًا.. برشلونة يمدد عقد فاتي حتى 2027 ويحصنه بمليار يورو رسميًا.. برشلونة يمدد عقد فاتي حتى 2027 ويحصنه بمليار يورو

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في خبر سعيد وعد به خوان لابورتا جماهير البارسا قبل مباراة الكلاسيكو، أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الخميس رسمياً عن تمديد عقد الموهوب الشاب وجوهرة المستقبل أنسو فاتي حتى عام 2027.

وأعلن الموقع الرسمي للنادي الكتالوني عن تجديد عقد خليفة ميسي لمدة 5 مواسم مقبلة كما وضع شرطاً جزائياً معجزاً في عقده يبلغ مليار يورو لمنع أي نادٍ آخر من محاولة التفكير في ضم اللاعب الموهوب.

ونشر نادي برشلونة صورًا لأنسو فاتي عبر الحسابات المختلفة للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب عليها «2027».

الجدير بالذكر أن أنسو فاتي شارك أمس الأربعاء في مباراة برشلونة أمام نظيره دينامو كييف الأوكراني في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، وشهدت المباراة فوز برشلونة الأول بالبطولة هذا الموسم.

المصرى اليوم

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