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الموافقة على 50 طلب تقنين جديد على أراضي أملاك الدولة ببني سويف

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الموافقة على 50 طلب تقنين جديد على أراضي أملاك الدولة ببني سويف الموافقة على 50 طلب تقنين جديد على أراضي أملاك الدولة ببني سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاجتماع رقم (85) للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضورالدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، ولمياء جلال المشرفة العام على الأمانة الفنية باللجنة، وأحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع تم قبول 2 تظلم والموافقة على 50 طلب تقنين جديد، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها«حتى الآن» إلى 3035 طلبا، فيما بلغ العدد الإجمالي للعقود التي تم تحريرها 1574عقدا موزعا (1123عقود مباني+451عقد زراعة)، وجاري البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

المصرى اليوم

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