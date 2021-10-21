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إحباط ترويج ١٤٠ طربة حشيش بالعامرية غرب الإسكندرية

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إحباط ترويج ١٤٠ طربة حشيش بالعامرية غرب الإسكندرية إحباط ترويج ١٤٠ طربة حشيش بالعامرية غرب الإسكندرية

تمكن ضباط مكافحة المخدرات من ضبط ١٤٠ طربة لمخدر الحشيش، حاول عاطل ترويجها بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية.

وتلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل بمزاولة نشاط اجرامي في ترويج المخدرات على عملائه بدائرة قسم شرطة العامرية ثان.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، وإعداد كمين للمتهم، أُلقي القبض عليه، وبتفتيشه عُثر بحوزته على 140 طربة لمخدر الحشيش وزنت 14 كيلوجرامًا ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة المضبوطه بحوزته بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبإحالته إلى النيابة العامة قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي والأدلة الجنائية للفحص.

المصرى اليوم

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