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عرض «فقدان الذاكرة» لأشرف عبدالباقي ضمن عروض «» غدًا

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عرض «فقدان الذاكرة» لأشرف عبدالباقي ضمن عروض «مسرح مصر» غدًا عرض «فقدان الذاكرة» لأشرف عبدالباقي ضمن عروض «» غدًا

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«فقدان الذاكرة» عرض جديد يقدمه الفنان أشرف عبدالباقي، حيث يُعرض على شاشة «MBC «، غداً الجمعة في الثامنة مساءً، وهو أحدث عروض «».

مسرحية «فقدان الذاكرة»، تدور أحداثها في أجواء غير تقليدية داخل إحدي الصيدليات التي تتعرض لعملية سطو للإستيلاء على بعض الأدوية الخاصة بالذاكرة مما يسبب الكثير من المشاكل والأزمات ويفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبدالباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم على ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن «ويزو«، ومحمد أسامة»أس أس«، وحمدي الميرغني، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

المصرى اليوم

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