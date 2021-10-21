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حادثٌ يسلخ شريان شاب في جدة و"عملية الـ٤٥ دقيقة" تنقذ حياته

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حادثٌ يسلخ شريان شاب في جدة و"عملية الـ٤٥ دقيقة" تنقذ حياته حادثٌ يسلخ شريان شاب في جدة و"عملية الـ٤٥ دقيقة" تنقذ حياته
نزيف في الصدر وكسور بالضلوع وتدخل سريع لـ"المجمع الطبي"

حادثٌ يسلخ شريان شاب في جدة و

يواصل مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، إنجازاته الطبية بنجاح فريق جراحة الأوعية -بفضل من الله- في التدخل السريع لإنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر ٢٣ عامًا؛ إثر تعرضه لحادث مروري تَسبب في إصابته بنزيف في الصدر، وانسلاخ في الشريان الأورطي الصدري، وكسور في الضلوع.

واستُقبلت حالة المريض بعد التنسيق الطبي المسبق من مستشفى عام بجدة، وفور وصوله تم إجراء الفحص السريري، وكل الفحوصات الطبية اللازمة منها المخبرية والإشعاعية؛ لمباشرة حالة المريض ووضع الخطة العلاجية المناسبة.. وعلى الفور تقرر إجراء عملية وفقًا للخطة الموضوعة؛ حيث خضع لإجراء عملية وضع دعامة في الشريان الأورطي لتغطية مكان الإصابة من خلال فتحة في الفخذ تم فيها وضع الدعامة في وقت قياسي سريع تحت الأشعة التداخلية بنجاح، والتي استغرقت ٤٥ دقيقة.

وأوضح رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية في المجمع، الدكتور بدر رجب، أن الإجراء في العملية يعتبر نقلة طبية حديثة؛ حيث إن البديل للإجراء المعمول به هو فتح الصدر وتغيير الشريان الأورطي جراحيًّا، وهي من العمليات العالية الخطورة على المريض مقارنة بعملية وضع الدعامة عن طريق القسطرة الجراحية.

وقد أجرى العملية فريق جراحة الأوعية الدموية تحت إشراف الدكتور خالد الغامدي استشاري جراحة الأوعية، وبمشاركة الدكتور عبدالله باكلكا، والدكتور مجدي بسيوني.

هذا وقد جرى بعد العملية نقل المريض إلى قسم العناية المركزة تحت الملاحظة الطبية والرعاية الصحية، إلى أن استقرت حالته، وتم نقله للجناح الجراحي، وخلال عدة أيام تم السماح له بمغادرة المجمع الطبي وهو يتمتع بصحة وعافية ولله الحمد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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