«الداخلية» تكشف تفاصيل مشاجرة الاسلحة والالعاب النارية في الجيزة

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» متضمناً قيام شخصان بالتشاجر وإطلاق أحدهما أعيرة نارية والآخر يقوم بإطلاق ألعاب نارية «شماريخ» بالجيزة

قالت الداخلية في بيان اليوم الخميس: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» متضمناً قيام شخصان بالتشاجر وإطلاق أحدهما أعيرة نارية من طبنجة، والآخر يقوم بإطلاق ألعاب نارية «شماريخ» تجاه آخرين، وذلك بإحدى المناطق بدائرة قسم بولاق الدكرور بالجيزة».

وأضافت: «تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده عن تحديد وضبط طرفى المشاجرة وهم طرف أول (مالك مقهى – عامل لدى الأول، مقيمان بدائرة القسم)، وطرف ثان أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»- سائق، وبحوزة المتهم الثالث والذى يظهر في مقطع الفيديو المشار إليه طبنجة و3 خزينة وعدد من الطلقات النارية وكمية من مخدر الآيس ومبلغ مالى والسيارة المستخدمة في الواقعة وبحوزة المتهم الرابع سلاح أبيض مطواة»

وتابعت ك «بمواجهتهم أقروا بحدوث مُشادة كلامية بين الطرف الأول والمتهم الثالث حول قيمة المشروبات اثناء جلوسه بالمقهى المشار إليه، ثم إنصرف وعاد وبرفقته المتهم الرابع، وحدثت المشاجرة بينهم على النحو الوارد بالفيديو، كما إعترف المتهم الثالث بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، وبأن السلاح المضبوط هو المستخدم في الواقعة ،وأن المتهم الرابع هو مطلق الألعاب النارية الشماريخ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية»