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محافظ بورسعيد يشهد الندوة التثقيفية «أكتوبر 73 ملحمة في عشق الوطن»

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محافظ بورسعيد يشهد الندوة التثقيفية «أكتوبر 73 ملحمة في عشق الوطن» محافظ بورسعيد يشهد الندوة التثقيفية «أكتوبر 73 ملحمة في عشق الوطن»

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شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الندوة التثقيفية «أكتوبر 73 ملحمة في عشق الوطن»، والتي نظمتها مبادرة «بالشباب نقدر» برئاسة سماح الجوهري، المنسق العام للمبادرة في بورسعيد، وذلك بقاعة فايزة أبوالنجا في ديوان عام المحافظة، بحضور البطل اللواء أيمن حب الدين، قائد الكتيبة 418 دفاع جوي في حرب أكتوبر.

وتضمنت الاحتفالية عرض عن الإنجازات التي شهدتها بورسعيد في عهد فخامة رئيس الجمهورية، عبدالفتاح ، وفيديو آخر عن حديث مجموعة من تلاميذ المدارس والأطفال عن انتصارات حرب أكتوبر، كما قدمت فرقة الفنان عمرو عجمي، عرض استعراضي عن حرب أكتوبر وأعضائها، ارتدى خلاله أعضاء الفرقة تيشرتات مزينة بأعلام ، فضلا عن عرض لجانب من بطولة وقصة حياة البطل اللواء أيمن حب الدين.

وتحدث اللواء أيمن حب الدين، قائد الكتيبة 418 دفاع جوي في حرب أكتوبر، عن بطولات الكتيبة في التصدي لغارات العدو الجوية على بورسعيد، وبطولات الجيش المصري خلال الحرب، فضلًا عن الدعم الشعبي للجيش خلال المعركة، وأهمية الحرب في استرداد الأرض المصرية.

المصرى اليوم

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