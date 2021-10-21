انطلاق مؤتمر طرابلس الدولي لدعم استقرار ليبيا

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أعلن عبدالحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، الخميس، انطلاق مؤتمر دعم استقرار ليبيا.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية، عن «الدبيبة»، قوله، في كلمته الافتتاحية لانطلاق المؤتمر: «انعقاد المؤتمر، اليوم، في طرابلس يؤكد أن عاصمتنا استعادت عافيتها، بعد أن كانت المؤتمرات تُعقد خارج حدود البلاد».

وتحتضن العاصمة الليبية طرابلس المؤتمر الوزاري الدولي، المعني بـ«مبادرة استقرار ليبيا»، بمشاركة دولية واسعة، ويبحث المؤتمر مسألة «انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، التي يشكل استمرار وجودها تهديدًا ليس فقط لليبيا، بل للمنطقة بأسرها».