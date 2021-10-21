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ضبط 33 طن دقيق وملح طعام مجهول المصدر في حملات رقابية بالشرقية

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ضبط 33 طن دقيق وملح طعام مجهول المصدر في حملات رقابية بالشرقية ضبط 33 طن دقيق وملح طعام مجهول المصدر في حملات رقابية بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية من الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار شنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين، برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية، ومحمود جبر مفتش التموين بالمديرية، حملة مكبرة بمركزي كفر صقر وبلبيس للوقوف على مدى التزام أصحاب الأنشطة التموينية بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة لذلك، وأسفرت الحمله عن ضبط عدد من المخالفات وتم تحرير محاضر ضد أصحابها .

تحرر المحضر رقم 2130 لسنة 2021جنح ا د ط مركز كفر صقر، ضد صاحب منخل دقيق بناحية كفرصقر، وتم ضبط عدد 60 شيكارة دقيق بلدي 82% والمخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم بإجمالي 3طن و8 شكائر دقيق فاخر معاد نخله ،و عدد15 شيكارة ردة خشنة، كما تم التحفظ عى 30 طن ملح طعام خشن مجهول المصدر، وتم التحفظ على المنخل المستخدم وماكينة الخياطة وتم تسليم المضبوطات بمستودع دقيق كفر صقر.

كما تم تحرير 6 محاضر جنح اد ط ضد التجار التموينين بمركز بلبيس، وتم تحرير 9 محاضر إثبات حالة ضد المخابز البلدية بكفر صقر.

المصرى اليوم

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