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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم الخميس، الترتيب الجديد للمنتخبات على مستوى العالم وحل منتخب مصر الأول لكرة القدم في المركز السادس على مستوى القارة الإفريقية.

ويسبق منتخب مصر في التصنيف الإفريقي منتخبات: السنغال وتونس والمغرب والجزائر ونيجيريا، وهو ما يعني صعوبة موقف مصر في التصفيات النهائية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وعقب نهاية المرحلة الأولى الحالية من التصفيات في القارة الإفريقية يتأهل أصحاب المركز الأول في المجموعات العشر لمواجهة بعضهما البعض على المقاعد الخمسة في القارة السمراء بالمونديال.

وينص نظام التصفيات على مواجهة أصحاب المراكز الخمسة الأولى في التصنيف الدولي لأصحاب المراكز التالية في قرعة الدور النهائي الحاسم من التصفيات وهو ما يعني مواجهة مصر لأحد منتخبات التصنيف الخمسة الأوائل في القارة السمراء.

وعقب صدور تصنيف الفيفا اليوم كتب إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق عبر حسابه على «تويتر»: مصر محتاجة معجزة عشان تبقى الخامس مكان نيجيريا وتتجنب مواجهة المستوى الأول للأسف.

وأوضح إبراهيم سعيد: كل دا بسبب كابتن حسام البدرى واتحاد الكرة بداية من هاني أبوريدة وأحمد مجاهد اللي مش فاضي لمنتخب مصر وصلنا للترتيب السادس إفريقيا.

وأضاف: هذا ما وصنا له نتيجه تواجد منظومة لا تعمل لصالح المنتخب.

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