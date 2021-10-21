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القوات البحرية تحتفل بعيدها الـ54 بتنفيذ عدد من التشكيلات البحرية والجوية (صور وفيديو)

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القوات البحرية تحتفل بعيدها الـ54 بتنفيذ عدد من التشكيلات البحرية والجوية (صور وفيديو) القوات البحرية تحتفل بعيدها الـ54 بتنفيذ عدد من التشكيلات البحرية والجوية (صور وفيديو)

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احتفلت القوات البحرية بعيدها الرابع والخمسين حيث تضمن الإحتفال تنفيذ عدد من التشكيلات البحرية والجوية لإستقبال الوحدات البحرية العائدة من مهام قتالية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية المختلفة والتى أظهرت مدى الكفاءة التي يتمتع بها مقاتلى القوات البحرية المصرية، وأكد الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية أن القوات البحرية في عيدها الرابع والخمسين تستحضر عظمة الماضى وتفتخر بما يتحقق في الحاضر من تطور التسليح والتدريب والعنصر البشري المحترف القادر على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة والبنية التحتية التي تتناسب مع مطالب القوات البحرية الحالية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد على متن حاملة المروحيات جمال عبدالناصر من طراز ميسترال.

وهنأ الفريق أحمد خالد رجال القوات البحرية بعيدهم الرابع والخمسين والذي يوافق الحادى والعشرين من شهر أكتوبر 1967 ذكرى إغراق المدمرة إيلات أكبر وحدة بحرية للعدو أنذاك، والذي يعد أحد أعظم الإنتصارات للبحرية المصرية.

وأكد قائد القوات البحرية على الدعم الكامل من القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة لامتلاك قدرات قتالية حقيقية تؤهلنا للعمل في المياه العميقة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية ومواجهة ما يفرضه الوضع الراهن في المنطقة من تحديات كبيرة في مجال الأمن البحري.

وأشار إلى أن توجه القوات البحرية هو تنفيذ رؤية القيادة السياسية لضمان عملية نقل تكنولوجيا التصنيع المحلي بأيدي وسواعد وعقول مصرية طبقًا لتخطيط دقيق يراعى عوامل الجودة مع التنفيذ في زمن قياسى، فضلاً عن تزويد القوات البحرية بعدد من الوحدات البحرية ذات طبيعة ومهام قتالية خاصة من مختلف الطرازات والحمولات، كما تم الإنتهاء من تشييد وتطوير 5 قواعد بحرية حديثة بمسرحي عمليات البحرين الأحمر والمتوسط.

ووجه قائد القوات البحرية رسالة طمأنينة بأننا نمتلك قوة بحرية متطورة تمكنا من ردع كل من تسول له نفسه تهديد مصالحنا القومية وتعطى لأمتنا المصرية صوتًا مسموعًا وعلمًا خفاقًا، قادرة ومستعدة دائمًا لتنفيذ كل المهام التي توكل إليها من القيادة العامة للقوات المسلحة بكل كفاءة وحرفية وإقتدار.

القوات البحرية تحتفل بعيدها الرابع والخمسين بتنفيذ عدد من التشكيلات البحرية والجوية
القوات البحرية تحتفل بعيدها الرابع والخمسين بتنفيذ عدد من التشكيلات البحرية والجوية
القوات البحرية تحتفل بعيدها الرابع والخمسين بتنفيذ عدد من التشكيلات البحرية والجوية
القوات البحرية تحتفل بعيدها الرابع والخمسين بتنفيذ عدد من التشكيلات البحرية والجوية
القوات البحرية تحتفل بعيدها الرابع والخمسين بتنفيذ عدد من التشكيلات البحرية والجوية
القوات البحرية تحتفل بعيدها الرابع والخمسين بتنفيذ عدد من التشكيلات البحرية والجوية
القوات البحرية تحتفل بعيدها الرابع والخمسين بتنفيذ عدد من التشكيلات البحرية والجوية

المصرى اليوم

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