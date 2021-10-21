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محافظ بورسعيد يكرم مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

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محافظ بورسعيد يكرم مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين محافظ بورسعيد يكرم مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

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كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المهندسة رشا شريف، مدير المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك نظرا لتميز المركز في الارتقاء بمستوى العمل والحرص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وذلك بعد أن تم تطويره على أعلى مستوى تماشيا مع أعمال التطوير التي شهدتها كافة المراكز التكنولوجية على مستوي المحافظة.

وأشاد محافظ بورسعيد بفريق عمل المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بديوان المحافظة، مؤكدا أن العاملين بالمركز نماذج مشرفة للموظف الجاد الذي يؤدي عمله باجتهاد وإخلاص ويسعى لتحقيق أفضل مستوي من الخدمة للمواطن في المقام الأول، مثنيا على روح التعاون والمحبة بين فريق عمل المركز، تحت إشراف المهندسة رشا شريف مدير المركز والتي تعمل باستمرار على تطوير مستوى الأداء بالمركز وتنمية مهارات فريق العمل للارتقاء بمستوى المركز التكنولوجي والخدمات المقدمة.

ومن جانبها، وجهت المهندسة رشا شريف أسمى معانى الشكر للواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مؤكده أن نجاح المركز يأتى نتيجة لتوجيهات المحافظ وحرصه الدائم على توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين تؤهلهم لإنجاز كافة المهام بتميز، وتشجعيه الدائم للعاملين في كافة القطاعات لخدمة أبناء بورسعيد .

المصرى اليوم

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