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أصيب 3 أشخاص في حوادث طرق بالمنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفيات المركزية لتلقي العلاج.

تلقي اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بإصابة 3 أشخاص بينهم طالبين اثنين وسائق في حوادث طرق بالمحافظة، بينهم إصابة طالب في حادث انقلاب دراجة بخارية أمام نادي المنيا، بالمنيا الجديدة، وإصابة سائق في حادث انقلاب سيارة أمام قرية اطسا بالطريق الزراعي السريع مصر أسوان في سمالوط، وإصابة طالب في حادث انقلاب سيارة بمركز المنيا.

تم نقل المصابين إلى المستشفيات المركزية لتلقي العلاج، وتحررت محاضر بالوقائع.