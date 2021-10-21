ضبط 192 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عدة عناصر إجرامية فى 3 محافظات

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إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.. فقد

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطنى ، الأمن العام ، الأمن المركزى ، بالإشتراك مع مديريات أمن (الإسكندرية – مطروح – أسيوط) نشاط (عدة عناصر إجرامية ) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، تمكنت الإدارة عقب تقنين الإجراءات من ضبط

"140 طربة لمخدر الحشيش وزنت 14 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول" بحوزة أحد الأشخاص، حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية .

كما تم ضبط 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8٫500 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول ،بحوزة مسجل ، حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح .

فضلا عن ضبط "12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1٫200 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول" بحوزة شخصين حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط ،بمواجهة المتهمين بالمضبوطات ، أيدوا ما جاء بالتحريات .

وتبين انها تقدر بحوالى مليون و600 الف جنيه .