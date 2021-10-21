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عصام النجار رئيسا لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات

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عصام النجار رئيسا لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات عصام النجار رئيسا لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات

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وزيرة التجارة والصناعة تصدر قراراً بتكليف عصام النجار رئيساً لمجلس ادارة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لمدة 3 أشهر

اصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بتكليف اللواء مهندس عصام محمود النجار رئيساً لمجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وذلك لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء اجراءات تعيين رئيس مجلس الادارة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن

ويأتي هذا القرار في اطار سعي الوزارة لضخ دماء جديدة في قيادة الجهات التابعة، الامر الذي يسهم فى تنفيذ رؤية واستراتيجية الوزارة الهادفة الى تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر مع كافة دول العالم.

ويشغل اللواء مهندس عصام النجار حالياً رئيس الادارية المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وذلك منذ عام 2017، وعضو مجلس ادارة الهيئة، كما انه حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية عام 1987، وبكالوريوس هندسة جامعة القاهرة في عام 1995، فضلاً عن ماجيستير العلوم العسكرية من كلية القادة والاركان في عام 1997 .

المصرى اليوم

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