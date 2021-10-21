بعد غلقه بداية من اليوم .. تعرف على التحويلات المرورية بشارع الهرم (صور وفيديو)

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أعلنت محافظة الجيزة أنه ابتداء من اليوم الخميس وحتى انتهاء أعمال لتنفيذ الخط الرابع لمشروع مترو الانفاق سيتم غلق كلي لشارع الهرم وتقاطعه مع طريق المريوطية في الإتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة.

وفي إطار تسليم مواقع محطات الخط الرابع لمشروع مترو الانفاق بشارع الأهرام للهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ المشروع فانه سوف يتم تسليم الشركة المنفذة موقع أعمال محطة مترو المريوطية (كمرحلة أولى)، تحديدا بتقاطع شارع الأهرام مع طريق المريوطية ضمن تسليم ٦ محطات مترو انفاق بالخط الرابع بشارع الأهرام، حيث يبلغ طول موقع أعمال المحطة مايقرب من ۳۷۰م وبعرض مايقرب من ۱۸م.

ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد ، محافظ الجيزة رؤساء أحياء الهرم والطالبية ومديرية الطرق بالمتابعه الميدانية وإزالة أي معوقات لتسهيل الأعمال على الشركة المنفذة، مشيراً إلى أنه وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة تم تجهيز التحويلات المرورية اللازمة، للتسهيل على المواطنين وحركة المركبات وهي كالأتي:

ـ التحويلة الأولى لحركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وميدان النصر وترغب بالسير إتجاه شارع الأهرام تقوم بالسير يمينا «إجباري» إتجاه طريق المنصورية المؤدي إلى مناطق أبوالهول.

ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران الكائنة بطريق المنصورية أمام مناطق التوحيد والنور ثم العودة لطريق المنصورية مره أخرى .

والسير يمينا إتجاه محور أنور السادات (ترسا سابقاً)، وإستكمال السير إتجاه شارع الأهرام عن طريق الدوران والعودة مرة أخرى لمحـور ترسا من فتحة الدوران الكائنه بعد منزل كوبرى ترسا المستحدث والعوده بشارع ترسا ثم الدخول يمينا إتجاه شارع نعمة الله وصولاً حتى شارع الأهرام .

ـ التحويلة الثانية لحركة المركبات القادمة من محـور اللبيني وكافة الشوارع الفرعية القادمة من المنطقة المحصورة بين تقاطع شارع الأهرام مع طريق المنصورية حتى تقاطعه مع طريق المريوطية والتي تبلغ طولها مايقرب من (٩٠٠ م) تقوم بالسير بشارع الأهرام حتى موقع الغلق الكلي «موقع محطة المريوطية» بتقاطع شارع الاهرام مع طريق المريوطية.

ثم الدخول يمينا (إجبارى) إتجاه طريق المريوطية ثم السير حتى كوبرى العروبة (دوران أعلى ترعة المريوطية) والدوران والعودة لطريق المريوطية مره أخرى والسير حتى تقاطعه مع محور ترسا ثم الدخول يمينا اتجاه محور ترسا والسير اتجاه شارع الاهرام عن طريق شارع نعمة الله.

وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية بمحيط الاعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.

كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلة المرورية بالكامل لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.