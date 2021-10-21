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توجيه 8 ملايين ريال من إيرادات "الأراضي البيضاء" للبنية التحتية بـ"إسكان حائل"

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توجيه 8 ملايين ريال من إيرادات "الأراضي البيضاء" للبنية التحتية بـ"إسكان حائل" توجيه 8 ملايين ريال من إيرادات "الأراضي البيضاء" للبنية التحتية بـ"إسكان حائل"
فيما أكد البرنامج استمرار تخصيص ما يحصّله من رسوم لصالح تطوير المشروعات

توجيه 8 ملايين ريال من إيرادات

أعلن برنامج "الأراضي البيضاء" عن صرف 8.2 مليون ريال لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع "إسكان حائل"، مبينًا أن هذا المبلغ يمثل جزءًا من إيرادات البرنامج التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام ضمن مرحلته الأولى.

وأوضح البرنامج أن المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي تُحصَّل تُصرَف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي: "تحدد الوزارة أوجه الصرف -من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة- على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها".

وأكد البرنامج استمراره في تخصيص الإيرادات التي يجري تحصيلها من الرسوم لتطوير مشروعات البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشاريع السكنية التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وسيُعمَل خلال الفترة المقبلة على متابعة الاحتياج في عدد من المشروعات السكنية، مبيناً أن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء، وإيصال خدمات الكهرباء والمياه.

يُذكر أن "الأراضي البيضاء" أعلن خلال الفترة الماضية عن تطبيق الرسوم في عدد من المدن، شملت: (المدينة المنورة، حاضرة عسير، الطائف، منطقة جازان، تبوك، الأحساء)، بالإضافة إلى (الرياض، مكة المكرمة، حاضرة الدمام، جدة).

ويسعى البرنامج إلى استكمال التجهيزات النهائية لتطبيق رسوم الأراضي في مدن إضافية، ويمكن الاطلاع على تفاصيل الدورات الفوترية كل المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال زيارة الرابط https://lands.housing.sa/ar.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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