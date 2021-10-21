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الثعابين وصلت البيوت.. شاهد "بصرة أبها" بين خفافيش وكلاب ومجهولين!

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"أمانة عسير": هناك برنامج لمكافحة الآفات إضافة إلى التعامل مع البلاغات

الثعابين وصلت البيوت.. شاهد

اشتكى سكان حي البصرة بأبها من وجود مستنقعات للمياه وأشجار كبيرة وحشائش وعبّارة لتصريف تجاه الجنوب في الوادي الذي يتوسط الحي، مشيرين إلى أن هذه الإشكاليات أدّت إلى تكاثر الكلاب بشكل كبير، مما يشكّل خطورة بالغة على سكان الحي، وبالخصوص طلاب الطفولة المبكرة في مدرسة شداد بن أوس الملاصقة للوادي من جهة الشرق.

وقال السكان: "نعاني من الثعابين التي وصلت للبيوت"، مؤكدين وجود الخفافيش والبعوض والحشرات بكثرة، ولا يخفى على أحد مدى خطورة هذه الكائنات على الصحة العامة.

وتابعوا: "الوادي قد يشكل ملاذاً لبعض المجهولين؛ لوجود عبّارة وكذلك لتواري كثير من أجزائه عن الأنظار"، مبينين أن بداية الوادي تقع من الجهة الرئيسة للحي تشكل تشوهاً بصرياً لسكان الحي والعابرين عبر الشارع الرئيسي.

واقترح سكان الحي أن تعاد تهيئة الوادي ليكون ممشى للحي الذي يفتقر للحدائق وبعض المرافق العامة رغم الكثافة السكانية الكبيرة في الحي، وإنارة الوادي لمنع وجود المجهولين وإخافة الحيوانات والخفافيش المنتشرة فيه، وتخصيص مكان لدخول سيارات الأمانة للوادي لتتمكن من الرش والنظافة الدورية، مؤكدين وجود شكوى رسمية منذ عام 1440هـ وكذلك العديد من الشكاوى على (940) وتطبيق "بلدي".

فيما أوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة عسير ماجد الشهري أن هناك برنامجاً لمكافحة آفات الصحة العامة لدى الإدارة العامة لصحة البيئة ممثلة في إدارة الإصحاح البيئي، ويشمل مكافحة الحشرات والقوارض والزواحف والحيوانات الضالة والتطهير ورش الحاويات والمستنقعات، ويتم ذلك وفق جدول زمني دوري، إضافة إلى ما يرد من بلاغات يتم التعامل معها وفق الخطة التفصيلية للعمل في أعمال الإصحاح البيئي.

الثعابين وصلت البيوت.. شاهد

الثعابين وصلت البيوت.. شاهد

الثعابين وصلت البيوت.. شاهد

الثعابين وصلت البيوت.. شاهد

الثعابين وصلت البيوت.. شاهد

الثعابين وصلت البيوت.. شاهد

الثعابين وصلت البيوت.. شاهد

الثعابين وصلت البيوت.. شاهد

الثعابين وصلت البيوت.. شاهد

الثعابين وصلت البيوت.. شاهد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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