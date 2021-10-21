شادي محمد يوجه رسالة إلى رضا عبدالعال بعد رحيله عن العمل معه

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أكد شادي محمد، نجم النادي الأهلي الأسبق، أنه فخور بتجربته مع برنامج (البريمو) خاصة أنه أضاف له الكثير خلال مشواره قبل رحيله إلى قناة النهار لتقديم برنامج (أوضة اللبس).

وأشار شادي عبر برنامج البريمو إلى أنه يشكر إيهاب جلال منتج البرنامج وإدارة القناة بجانب فريق العمل بالكامل.

وأوضح أنه سعيد بالتعامل الراقي والرائع من جانب إدارة القناة وتقديرها للعرض الذي تلقاه لتقديم برنامج رياضي منافس.

وقال شادي:«أشكر كل زملائي في فريق التحليل وعلى رأسهم رضا عبدالعال صاحب القلب الأبيض وأحد أجمل الشخصيات التي تعامل معها بجانب محمد فاروق ومحمود أبوالدهب».