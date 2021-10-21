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أكد عمرو أدهم عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك أنه لن يتم إيقاف قيد ناديه لفترة ثالثة مثلما تردد.

وأوضح أدهم عبر تصريحات تليفزيونية أنه لن يتم إيقاف قيد الزمالك لأن الإدارة بدأت التوصل لحلول لتسوية المستحقات المالية المتأخرة لعدة لاعبين ومدربي سابقين.

وأشار إلى أن إيقاف قيد الزمالك في ملف اللاعب حسام أشرف سببه الرئيسي خطأ إداري وليس فقط المديونية التي تم سدادها بالفعل.

وأكد أدهم أن موقف الانتخابات في نادي الزمالك مازال غامضاً لحين نهاية عمل لجنة تنقية العضويات موضحاً أنه لن يخوض الانتخابات القادمة للزمالك.