نائب: حلف اليمين الدستورية للقاضيات بمجلس الدولة حلم تحقق بعد ٧٢ عاما

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قال النائب احمد مهني، عضو مجلس النواب، ان حلف اليمين الدستوري لعدد من القاضيات في مجلس الدولة، يوم الثلاثاء الماضي، يؤكد تحقيق الحلم على أرض الواقع بدخول المرأة المصرية القاضية مجلس الدولة، وياتي ذلك بعد 72 عامًا من المحاولات، للحصول على هذا المنصب.

وأشار مهني، خلال البيان الصادر له، إلى أن هذا اليوم يعتبر انجاز حقيقي يُضاف لتاريخ الدولة المصرية، خاصة وأنه اكد على أحترام الدولة لحقوق المرأة المصرية وتحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولي الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، كما تحقق أيضا المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائيا، ولا يكون هناك حاجة لرفع الدعاوي للوصول للمساواة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المرأة المصرية لم تنل في أي عهد سابق هذا القدر من الاهتمام الذي تلقاه حاليا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة وأنها استطاعت أن تتولى عدد من المناصب في القضاء، حيث أنه منذ أن تولى فخامة الرئيس السيسي، مقاليد حكم البلاد وهو يؤكد انحيازه للمرأة المصرية، ومساندته لكافة حقوقها، واعتزامه العمل على تمكينها في المجتمع المصري، وتحقيق إسهام أكبر لها في سوق العمل، ووضع تشريعات لحمايتها من كل أشكال العنف، وتوسيع مشاركتها السياسية.