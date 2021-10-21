صرف دفعة جديدة من تعويضات المنازل بالشيخ زويد بقيمة 1.2 مليون جنيه

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أعلنت الوحدة الحسابية في مجلس مدينة الشيخ زويد، اليوم الخميس، عن صرف دفعة جديدة من التعويضات الخاصة بالمنازل التي تضرّرت بسبب الحرب على الإرهاب في مركز ومدينة الشيخ زويد.

وقال طارق محمد عابد، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، إنه تم صرف دفعة جديدة من التعويضات الخاصة بالمباني المتضررة لعدد 15 مواطنًا من الذين أضيرت منازلهم جراء الحرب على الإرهاب، بقيمة مليون و266 ألف و750 جنيهًا.

وأضاف عابد أن الصرف جري من فروع البنك الأهلي المصري عن طريق بطاقة الرقم القومي، مشيرًا إلى أنه سيتم صرف دفعة جديدة للمضارين خلال الأيام المقبلة، بعد ورود الكشوف الخاصة بالصرف من ديوان عام المحافظة.