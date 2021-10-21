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تسهل إمكانية الوصول إلى السلع والبضائع لمستخدميه.. تعرف على ميزة «واتساب» الجديدة

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تسهل إمكانية الوصول إلى السلع والبضائع لمستخدميه.. تعرف على ميزة «واتساب» الجديدة تسهل إمكانية الوصول إلى السلع والبضائع لمستخدميه.. تعرف على ميزة «واتساب» الجديدة

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أعلن تطبيق المراسلات «واتساب» استعداده لإطلاق ميزة جديدة تسهل لمستخدميه إمكانية الوصول إلى الكثير من السلع والبضائع.

وأضاف واتساب، وفقا لقناة الحرة الأمريكية، أن الميزة الجديدة المفيدة تتيح للمستخدمين إمكانية البحث عن سلع وبضائع يرغبون في شرائها من خلال كتالوج خاص، مشيرا إلى أنه بإمكان الشركات الراغبة بعرض منتجاتها وضع هذه البضائع ضمن فئات خاصة تدرج في التطبيق بحيث لا يضطر المستخدم للبحث الطويل، ويمكن الوصول إلى هذا الكتالوج عبر رابط أو زر الشراء في أعلى صفحة الرسائل.

يذكر أن التطبيق أطلق، في وقت سابق من هذا الشهر، تحديثا جديدا يتيح فيه اختيار المعلومات التي سيتم تخزينها في النسخة الاحتياطية بشكل مستقل. ويمكن أن يشمل التخزين جميع الخيارات مثل الصور ومقاطع الصوت والفيديو والمستندات والملفات الأخرى.

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