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شوبير يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ الخطيب

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شوبير يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ الخطيب شوبير يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ الخطيب

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كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والتي نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة.

وكتب أحمد شوبير، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «‏كل التمنيات القلبية للكابتن محمود الخطيب بالشفاء العاجل. كان يشكو من آلام في عينه ويبدو أنها تطورت بعد حفل تكريم حسن حمدي وحسن مصطفي كل التمنيات بالشفاء العاجل للنجم الخلوق محمود الخطيب».

كان النادي الأهلي أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن تعرض محمود الخطيب لأزمة صحية طارئة عقب الانتهاء من مشاركته في الاحتفالية التي نظمها الاهلي مساء امس، لتكريم كلا من حسن حمدي رئيس النادى الأسبق والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، وتم نقل محمود الخطيب لاحدى المستشفيات الكبرى ولا يزال يخضع للفحوصات الطبية والاشعات بمعرفة كبار الاطباء لتحديد اسباب الازمة وتلقي العلاج اللازم.

المصرى اليوم

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