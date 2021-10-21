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رئيس الوزراء اليمني: اتفاق الرياض استوعب المصالح المشروعة لجميع الأطراف

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رئيس الوزراء اليمني: اتفاق الرياض استوعب المصالح المشروعة لجميع الأطراف رئيس الوزراء اليمني: اتفاق الرياض استوعب المصالح المشروعة لجميع الأطراف
أكد أنه يقطع الطريق على أي محاولات لتهديد الاستقرار بالمحافظات المحررة

رئيس الوزراء اليمني: اتفاق الرياض استوعب المصالح المشروعة لجميع الأطراف

جدد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، التشديد على أن استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه يحتل أولوية قصوى.

وقال خلال اجتماع افتراضي مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية لدى مجلس الأمن، إن اتفاق الرياض استوعب المصالح المشروعة لجميع الأطراف، إضافة إلى تضمنه إصلاحات ضرورية وتوحيد كل القوى والجهود داخل بنية الدولة وتحت لوائها، ويقطع الطريق على أي محاولات لإثارة الفوضى وتهديد الاستقرار في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة، حسب ما ورد في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأكد المسؤول اليمني، أن تنفيذ اتفاق الرياض هو المسار السليم لتمكين مؤسسات الدولة وجهودها لتثبيت الاستقرار والقيام بمسؤولياتها وتحسين الأداء الاقتصادي في المجالات كافة وتكثيف الجهود لمواجهة المخاطر الحقيقية والإشكاليات القائمة واستغلال الإمكانات والموارد الاقتصادية لرفع الإيرادات، وتحسين البيئة الاستثمارية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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