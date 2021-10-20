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دعت الولايات المتحدة، الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي إلى إنهاء القتال الدائر بينهما وبدء مفاوضات لوضع حد لهذا الصراع، وذلك في أعقاب شن قوات الحكومة الإثيوبية غارات جوية جديدة على ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، عبر تويتر «لقد رأينا تقارير موثوقة عن الهجمات في وحول ميكيلي»، مضيفا «تدين الولايات المتحدة تصاعد العنف وتعريض المدنيين للخطر».

وتابع برايس «يجب على حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير تيغراي إنهاء الأعمال العدائية وبدء المحادثات فورا».