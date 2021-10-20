الخطيب يمنح حسن مصطفى قلادة الأهلي الذهبية

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منح محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، منح الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد «قلادة الأهلي الذهبية»، وشهادة تقدير، وعملة الأهلي الذهبية.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامه مجلس إدارة الأهلي لتكريم الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأسبق، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وشهد الحفل حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومجلس إدارة النادي ولفيف من السادة المدعوين، وقام بتقدم فقراته الإعلامي أحمد شوبير، وأحياه الموسيقار الكبير عمر خيرت.

وكان مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد قرر منح الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد «قلادة الأهلي الذهبية»؛ تقديرًا لعطائه الكبير للنادي الأهلي؛ لاعبًا ومدربًا للفريق الأول لكرة اليد، وما قدمه للرياضة المصرية والعالمية في العديد من المناصب المحلية والقارية، سواء رئيسًا للاتحاد المصري لكرة اليد، ثم أمينًا عامًّا للجنة الأولمبية المصرية، حتى تولى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد منذ عام 2000 ولمدة 6 دورات متتالية مستمرة حتى الآن.