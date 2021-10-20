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هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله تؤكد توظيفها أحدث التقنيات لتحقيق هدفها

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بزراعة آلاف الأمتار بشتلات النباتات بمناطق مختلفة داخل حدود المحمية

هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله تؤكد توظيفها أحدث التقنيات لتحقيق هدفها

كشفت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية عن اهتمامها بتوظيف أحدث التقنيات لتحقيق هدفها بزراعة آلاف الأمتار بشتلات النباتات بمناطق مختلفة داخل حدود المحمية مواكبة لحملة التشجير 2021 - 2022.

وقالت: "لنبدأ اليوم في الاعتماد على طائرات الدرونز لنثر البذور، ومتابعة النباتات الموسمية ودراستها وفق آليات الذكاء الاصطناعي".

وستكون خطة فترة مبادرة المرحلة الأولى الوصول إلى المستهدف الأساسي 100 ألف شجرة مقسَّمة على 3 مناطق، هي (قبة - لينة - تربة) حيث تقع حدود المحمية داخل هذه المناطق.

ويساهم المجتمع المحلي متمثلاً في الجمعيات الخيرية، والجهات الحكومية، والجامعات، والمدارس، وأبناء المنطقة، في مبادرة زراعة المحمية خلال الفترة من أكتوبر 2021 إلى إبريل 2022، من خلال التطوع عبر التسجيل بالدخول إلى الرابط الآتي: https://2u.pw/UKaRI

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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