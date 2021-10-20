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بالصور.. أعضاء الترسانه يطعنون على ترشح «السعيد» للانتخابات

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بالصور.. أعضاء الترسانه يطعنون على ترشح «السعيد» للانتخابات بالصور.. أعضاء الترسانه يطعنون على ترشح «السعيد» للانتخابات

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توجه بعض أعضاء نادي الترسانه من المرشحين في الانتخابات إلى مكتب محمد مصطفي المدير التنفيذي لتقديم ثلاثة طعون الأول ضد مرشح الرئاسة والرئيس الحالي للنادي طارق السعيد والثاني ضد نجله محمد طارق مرشح العضويه والثالث ضد ثروت جميل مرشح العضويه.

وكانت المفاجآه كانت في رفض المدير التنفيذى استلام الطعون وحدثت مشادة كلامية بينه وبين الأعضاء الذين حملوا طعونهم وتوجهوا إلى الشرطه لتحرير محضر كما توجه الأعضاء للتوجه إلى مكتب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاستغاثة به وافترشوا السلم المواجه بمكتبه حتى التقى بهم أحد المسئولين وطلب منهم الخروج وأنهم سيقومون بحل المشكله والاتصال بمدير النادي لاستلام الطعون.

المصرى اليوم

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