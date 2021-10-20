أخبار عاجلة

رسوم الاستعلام عن الرصيد.. تعرف على الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الـATM -
بالفيديو.. في "يا هلا بالعرفج": الأمير محمد بن سلمان جعلنا نعيد اكتشاف بلادنا وقدراتنا -
محمد محيي: «عايزين رقابة على كلمات الأغاني» -
جمارك مطار القاهرة تضبط كمية من أقراص الكيبتاجون المخدرة -
سلامة الغذاء: فاتورة التلوث مكلفة ولا تهاون في تطبيق القواعد الإلزامية على المصانع -
أبو الغيط: الوضع في لبنان صعب.. وآمل أن تصل منطقتنا إلى مصالحة مع النفس -
الفريق أسامة عسكر رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة -
تعرف على المنشآت المحظور وضع إعلانات عليها في قانون البناء (تفاصيل) -
في غياب صلاح .. ليفربول يتأهل لدور الـ 8 في كأس الرابطة الإنجليزية -
إقالة مدير سلطة الطيران المدني في السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إيقاد شعلة النصر بمناسبة مرور 48 عامًا على انتصارات شعب السويس في حرب أكتوبر

Print
إيقاد شعلة النصر بمناسبة مرور 48 عامًا على انتصارات شعب السويس في حرب أكتوبر إيقاد شعلة النصر بمناسبة مرور 48 عامًا على انتصارات شعب السويس في حرب أكتوبر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوقد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، شعلة النصر بالنصب التذكاري للجندي المجهول أمام ديوان عام محافظة السويس، بمناسبة احتفالات محافظة السويس بعيدها القومي الـ 48 لانتصارات شعب السويس العظيم في 24 أكتوبر1973.

رافق المحافظ أثناء إيقاد شعلة النصر الدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس، وخالد سعداوي، السكرتير العام للمحافظة، والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد.

كما شهد إيقاد الشعلة الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس والنائب جمال عبيد والنائب سيد الكرماوى والنائبة عفاف زهران أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية ورؤساء الاحياء ورجال الدين الاسلامي والمسيحي وممثلي الشباب والرياضة وفرقة قصر ثقافة السويس وطلائع مديرية التربية والتعليم.

وأكد المحافظ أن انتصار شعب السويس في 24 اكتوبر خير دليل على ترابط الجيش والشعب من أجل الوطن، مشيرًا إلى أن أجدادنا وآباءنا بذلوا كل التضحيات والفداء من أجل الحفاظ على الوطن، وناشد المحافظ الشباب خلال الفترة القادمة باستلهام روح أكتوبر في أعمالهم من أجل الارتقاء ورفع شأن بلدنا الغالية .

إيقاد شعلة النصر بمناسبة مرور 48 عاما علي انتصارات شعب السويس في 24 أكتوبر 1973
إيقاد شعلة النصر بمناسبة مرور 48 عاما علي انتصارات شعب السويس في 24 أكتوبر 1973
إيقاد شعلة النصر بمناسبة مرور 48 عاما علي انتصارات شعب السويس في 24 أكتوبر 1973
إيقاد شعلة النصر بمناسبة مرور 48 عاما علي انتصارات شعب السويس في 24 أكتوبر 1973
إيقاد شعلة النصر بمناسبة مرور 48 عاما علي انتصارات شعب السويس في 24 أكتوبر 1973
إيقاد شعلة النصر بمناسبة مرور 48 عاما علي انتصارات شعب السويس في 24 أكتوبر 1973
إيقاد شعلة النصر بمناسبة مرور 48 عاما علي انتصارات شعب السويس في 24 أكتوبر 1973
إيقاد شعلة النصر بمناسبة مرور 48 عاما علي انتصارات شعب السويس في 24 أكتوبر 1973

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أبوالغيط: السيسي شخصية لا يأتي بها الزمن كثيرًا.. وعلى المصريين مساندته

أبوالغيط: السيسي شخصية لا يأتي بها الزمن كثيرًا.. وعلى المصريين مساندته

مصرع عامل انهار عليه حفر الصرف الصحي بقرية الفقاعي في بني سويف

مصرع عامل انهار عليه حفر الصرف الصحي بقرية الفقاعي في بني سويف

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي والاسماعيلي

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي والاسماعيلي

3 لاعبين يشعلون صراع لقب هداف الدوري المصري مبكراً

3 لاعبين يشعلون صراع لقب هداف الدوري المصري مبكراً