إيقاد شعلة النصر بمناسبة مرور 48 عامًا على انتصارات شعب السويس في حرب أكتوبر

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أوقد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، شعلة النصر بالنصب التذكاري للجندي المجهول أمام ديوان عام محافظة السويس، بمناسبة احتفالات محافظة السويس بعيدها القومي الـ 48 لانتصارات شعب السويس العظيم في 24 أكتوبر1973.

رافق المحافظ أثناء إيقاد شعلة النصر الدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس، وخالد سعداوي، السكرتير العام للمحافظة، والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد.

كما شهد إيقاد الشعلة الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس والنائب جمال عبيد والنائب سيد الكرماوى والنائبة عفاف زهران أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية ورؤساء الاحياء ورجال الدين الاسلامي والمسيحي وممثلي الشباب والرياضة وفرقة قصر ثقافة السويس وطلائع مديرية التربية والتعليم.

وأكد المحافظ أن انتصار شعب السويس في 24 اكتوبر خير دليل على ترابط الجيش والشعب من أجل الوطن، مشيرًا إلى أن أجدادنا وآباءنا بذلوا كل التضحيات والفداء من أجل الحفاظ على الوطن، وناشد المحافظ الشباب خلال الفترة القادمة باستلهام روح أكتوبر في أعمالهم من أجل الارتقاء ورفع شأن بلدنا الغالية مصر .

إيقاد شعلة النصر بمناسبة مرور 48 عاما علي انتصارات شعب السويس في 24 أكتوبر 1973

إيقاد شعلة النصر بمناسبة مرور 48 عاما علي انتصارات شعب السويس في 24 أكتوبر 1973

إيقاد شعلة النصر بمناسبة مرور 48 عاما علي انتصارات شعب السويس في 24 أكتوبر 1973

إيقاد شعلة النصر بمناسبة مرور 48 عاما علي انتصارات شعب السويس في 24 أكتوبر 1973

إيقاد شعلة النصر بمناسبة مرور 48 عاما علي انتصارات شعب السويس في 24 أكتوبر 1973

إيقاد شعلة النصر بمناسبة مرور 48 عاما علي انتصارات شعب السويس في 24 أكتوبر 1973

إيقاد شعلة النصر بمناسبة مرور 48 عاما علي انتصارات شعب السويس في 24 أكتوبر 1973