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يحيي حفلًا في «إكسبو 2020 دبي» 30 أكتوبر

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عمرو دياب يحيي حفلًا في «إكسبو 2020 دبي» 30 أكتوبر يحيي حفلًا في «إكسبو 2020 دبي» 30 أكتوبر

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يحيي المطرب المصري صاحب الشهرة العالمية في الثلاثين من أكتوبر الجاري حفلا حصريا على مسرح اليوبيل في موقع إكسبو 2020 دبي.

يتزامن الحفل مع الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية العربية في إكسبو 2020 دبي.

تمتد مسيرة الهضبة عمرو دياب الفنية الاستثنائية منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي، هو حامل الرقم القياسي في موسوعة غينيس العالمية «لأكثر عدد جوائز الموسيقى العالمية لأكثر عدد مبيعات من فنان في الشرق الأوسط»، بالإضافة إلى أنه يحوز سبعا من جوائز الموسيقى العالمية وستا من جوائز الموسيقى الأفريقية.

المصرى اليوم

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