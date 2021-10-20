3 أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة الثامنة من دوري المحترفين.. تعرف عليها

★ ★ ★ ★ ★

كشفت اللجنة الفنية في رابطة المحترفين عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها ضمن الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والذي يضم كلاً من خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير على هدف الدولي السعودي هتان باهبري لاعب الشباب في مرمى الباطن والذي سجله بطريقة أكثر من رائعة من خلال تصويبة قوية سددها من داخل منطقة الجزاء بعد أن تلاعب بالدفاع ليطلق قذيفة صاروخية استقرت في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى الباطن.

ويتنافس هدف عبدالرحمن غريب لاعب الأهلي في شباك الاتفاق على الأجمل في الجولة حيث سجله من مجهود فردي مميز حين قاد هجمة مرتدة قبل أن يتبادل الكرة مع أليلوفسكي ليسدد كرة ذكية خادعت الحارس الجزائري رايس مبولحي أكدت فوز فريقه برباعية نظيفة.

كما يدخل هدف البرازيلي رومارينيو مهاجم الاتحاد في مرمى ضمك سباق أجمل أهداف الجولة الثامنة والذي سجله من تصويبة مخادعة مستغلاً التمريرة المثالية من مواطنه كورونادو ليودعها بالشباك بطريقة جميلة.

ومن المقرر أن تختار الجماهير أفضل هدف عبر الاستفتاء الذي طرحه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وسيستمر التصويت لمدة 24 ساعة فقط.