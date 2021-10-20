التنشئة الأسرية وتربية النشء في المجمع الإعلامي بالعريش

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بدأ المجمع الاعلامى بالعريش التابع للهيئة العامة للاستعلامات، مساء اليوم، أنشطته في مجال الاعلام السكانى تحت رعاية علاء الدين القاضى مدير عام ادارة اعلام سيناء بلقاء حول: التنشئة الأسرية وتربية النشء تربية دينية صحيحة، تناول فيها الشيخ على الشريف امام وخطيب بأوقاف شمال سيناء دور الوالدين داخل الأسرة، وأن بداية التربية تبدأ من المنزل، وأوصى بضرورة تنشئة الأطفال تنشئة صحيحه تخدم الدين والمجتمع.

وأشار عبدالفتاح الامام المسؤول عن اللقاء أنه تزامن اللقاء مع تكريم الطالب سلامة عصام عبدالرحمن الملقب بالطالب الأمين الذي وجد تليفون محمول ومبالغ مالية كبيرة وردها لأصحابها، حيث تم منحه شهادة تقدير ومبالغ مالية وهدية رمزية لأمانته وحسن التربية، وذلك باشتراك الدكتورة سهام عز الدين جبريل عضو المجلس القومى للمرأة على مستوى الجمهورية ومحمود الدقدق رئيس جمعية البشائر الخيرية بالعريش وعدد من طلاب المدارس وأسرة الطالب المكرم .

ومن جهة أخرى، تم الاعلان عن الفائزين في مسابقة: «أكتوبر في عيون السيناوية» والتى نظمتها ادارة اعلام سيناء بمناسبة الذكرى 48 لانتصارات السادس من أكتوبر 1973 بهدف اكتشاف المواهب الابداعية لدى طلاب المدارس، وتنمية الوعى لدى الشباب بأهمية التضحية والفداء لرفعة الوطن والحفاظ على الأرض، إلى جانب تقديم نماذج مشرفة ممن حققوا النصر للاقتداء بها، ولابراز دور المقاتل المصرى في تحقيق النصر واسترداد الأرض، حيث شاركت فيها 7 مدارس من التربية والتعليم والتربية الخاصة، وتضمنت مجالات: الشعر والزجل والغناء والعزف حول الانتصارات وتأثيرها على كافة المجالات: عسكرية ومشروعات تنموية ومبادرات صحية واجتماعية وغيرها من آثار ايجابية على المجتمع، وكان المركز الأول من نصيب مدرسة الألفى الثانوية بنات بالعريش، كما تم اختيار عدد ١٥ متسابقا ومتسابقة من المدارس المشاركة لتكريمهم من جمعية البشائر الخيرية.. علاوة على منح مدير المدرسة الفائزة والمشرف شهادة تقدير من المجمع الاعلامى.