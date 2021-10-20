نيجيريون يعتبرون أنفسهم يهودا.. وإسرائيل لا تعترف بهم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تدعى جالية فى نيجيريا أن لها أصولاً يهودية تعود لمئات السنين، ويشعرون بخيبة أمل لعدم اعتراف إسرائيل بهم.

يقرأ شلومو بن يعقوب مقتطفات من التوراة فى أطراف العاصمة النيجيرية أبوجا، وينضم إليه عشرات من الأشخاص الذين يرددون وراءه. ولكن أفراد هذا المجتمع النيجيرى الصغير يزعمون أن لهم أصولاً يهودية تعود لمئات السنين، ويشعرون بخيبة أمل لعدم اعتراف إسرائيل بهم.

وأمام معبد جيهون اليهودى فى ضاحية جيكوى- والذى يعتقد أنه الأقدم فى نيجيريا، وتأسس فى الثمانينيات على يد أوفاداى أفيخاى واثنين آخرين، وكانوا قد نشأوا كمسيحيين- يتم إعداد مائدة داخل خيمة للاحتفال بعيد «سكوت» الذى يحيى ذكرى الأعوام التى قضاها اليهود فى الصحراء فى طريقهم إلى أرض الميعاد، وفقا لتقرير بى بى سى. وحين يتقاسم المحتفلون الخبز التقليدى «المصنوع داخل المعبد»، ويحتسون النبيذ فى كؤوس صغيرة، يقول يعقوب: «فى الوقت الذى تمارس فيه هذه الطقوس، فإنهم فى إسرائيل يفعلون نفس الشىء». ويضيف يعقوب أنه يعتبر نفسه يهوديا.

ويرغب يعقوب بشدة فى أن يكون أول حاخام نيجيرى، وهو أمر لن يتأتى إلا إذا درس فى مدرسة للحاخامات، أو تتلمذ على يد حاخام محنك. ويقول يعقوب: «بالنسبة لمن يعرف جذوره منا، نحن واثقون من هويتنا». ويضيف: «إذا كان المسيحيون والمسلمون يتقبلون من ينتمى إلى ديانتهم ويدعمونهم، أظن أنه ينبغى على اليهود أيضاً أن يشجعونا».

ينتمى يعقوب إلى «الإيغبو»، وهى واحدة من المجموعات العرقية الرئيسية الثلاث فى جنوب شرق نيجيريا. والكثير ممن ينتمون إلى عرقية «الإيغبو» يعتقدون أن لهم تراثا يهوديا بوصفهم يشكلون واحدة مما يطلق عليها قبائل إسرائيل العشر المفقودة، وإن كان غالبيتهم لا يمارسون شعائر الديانة اليهودية. وتبلغ نسبتهم 0.1% من «الإيغبو» الذين يقدر عددهم بـ 35 مليون نسمة. وقيل إن تلك القبائل اختفت بعد تعرضها للأسر عندما هُزمت مملكة بنى إسرائيل فى القرن الثامن قبل الميلاد وتم الاعتراف بالجالية اليهودية الإثيوبية، على سبيل المثال، كواحدة من هذه القبائل. وتقاليد «الإيغبو»- كالختان والحداد على الميت 7 أيام، والاحتفال ببداية الشهر القمرى وإجراء مراسم الزفاف تحت مظلة- عززت من اعتقادهم بأن لهم تراثاً يهودياً.

ويقول تشيدى أغوو، وهو عالم أنثربولوجيا بجامعة نيجيريا وينتمى إلى عرقية «الإيغبو»، لـ«بى بى سى» إن هذا الارتباط مع اليهودية لم يظهر إلا فى أعقاب الحرب البيافرية الأهلية، عندما خاض «الإيغبو» حرباً للانفصال عن نيجيريا، ولكنهم خسروا النزاع الوحشى الذى شهدته البلاد بين عامى 1967- 1970.

وأضاف لـ«بى بى سى» أن بعض الناس «كانوا يبحثون عن بعض التعزيز النفسى للتشبث به» لذلك بدأوا فى إقامة الصلة اليهودية، ورأوا أنفسهم مضطهدين، مثلما كان الشعب اليهودى عبر التاريخ، خاصة خلال الهولوكوست. موضحا أنه «من المهين أن نطلق على (الإيغبو) لقب القبيلة المفقودة، ولا يوجد دليل تاريخى أو أثرى يدعم ذلك». وهو يجادل بأنه كدليل يشير إلى أن قبيلة «الإيغبو» كانوا من بين أولئك الذين هاجروا منذ عدة آلاف من السنين، وربما يكون اليهود قد اختاروا عادات «الإيغبو».

قبل عدة سنوات، بُذلت جهود مثيرة للجدل لإثبات النسب الجينى، لكن اختبار الحمض النووى لم يجد أى صلة بين «الإيغبو» واليهود. ومن جهته يقول الحاخام إليعازر سيمخا وايز، رئيس قسم الشؤون الخارجية بمجلس حاخامات إسرائيل- وهو الجهة التى تبت فى الأنساب اليهودية- إنه ليس لديه أى شك فى عدم وجود صلة بين «الإيغبو» واليهود. مضيفًا: «يزعمون أنهم ينحدرون من جد أحد أبناء جدنا يعقوب، لكنهم لا يستطيعون إثبات ذلك، وفيما يتعلق بالتقاليد التى يتحدثون عنها، بإمكانك أن تجد أشخاصًا فى مختلف أنحاء العالم لديهم ممارسات يهودية». وقال: «ما لم يتحول يهود نيجيريا إلى اليهودية وهى عملية تتطلب طقوساً عديدة وتشمل المثول أمام محكمة يهودية «وهى غير متوفرة فى نيجيريا»، فلن يتم الاعتراف بهم. ويعتبر يعقوب فكرة أن يمر بعملية التحول إلى اليهودية بمثابة إهانة، ويقول: «إذا قمنا بالتحول إلى الديانة اليهودية، سينظر إلينا بوصفنا مواطنين درجة ثانية».

ويأخذ رواد معبد جيهون- الذى يضم الآن مزيجًا من مجموعات عرقية مختلفة بين أكثر من 40 عائلة- معتقداتهم على محمل الجد، ويحظون هم وباقى يهود نيجيريا الذين يقدر عددهم بـ 12000 شخص بدعم بعض المجموعات اليهودية الأرثوذكسية الأخرى عبر أنحاء العالم، والتى تقدم لهم تبرعات وتقوم بزيارات تضامنية وتشارك فى حملة تطالب بالاعتراف بهم. ومن بين الداعمين البارزين لهم دانى ليمور، وهو عميل سابق بالموساد كان قد نفذ عملية سرية لنقل يهود إثيوبيا إلى إسرائيل. ويقوم ليمور بزيارات لمجتمع يهود نيجيريا منذ ثمانينيات القرن الماضى، ويرى أن الممارسات اليهودية فى غرب إفريقيا تعود إلى ما قبل الحرب الأهلية.