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لاعب الهلال " البليهي ": الكأس سعودي .. والموجودون فيهم الخير والبركة

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يغيب عن نهائي دوري أبطال آسيا

لاعب الهلال

بات في حكم المؤكد غياب مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، علي البليهي، عن مشاركة فريقه أمام بوهانج الكوري، في نهائي دوري أبطال آسيا 2021 والمقرر إقامته في 23 نوفمبر المقبل في العاصمة الرياض، بسبب تراكم البطاقات .

وقال البليهي من خلال حسابه الشخصي في تويتر، اليوم الأربعاء: " نهائي آسيوي آخر، كنت أتمنى أني أتواجد فيه لمساعدة إخواني، لكن الموجودين فيهم الخير والبركة، والله يوفقهم ويارب الكأس سعودي " .

وتلقى البليهي الإشادة، أمس الثلاثاء، من قبل أنصار فريقه، بعد تقديم مستوى فني كبير أمام النصر في دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا، والذي عبر من خلاله الأزرق إلى النهائي .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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